這家全球運動用品龍頭預測，拜折扣減少以及貨運成本減少所賜，本季）毛利率增加100個基點，結束連續6季下滑，

營收成長率可較去年同期略高，毛利率將年增1個百分點。本季毛利率可望在連續六季下滑後首次增長，主要是運費成本降低，加上計劃中的降價銷售次數減少。

Nike上季（本財年第一季）庫存下滑10％，顯示該公司在假期旺季之前成功降低過多產品。

上季淨利14.5億美元，每股盈餘0.94美元，優於分析師預期的每股盈餘0.75美元。營收129.4億美元，遜於分析師預期的129.8億美元。

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