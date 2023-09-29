三菱日聯金融集團（MUFG）29日表示，台灣彰化1022兆瓦海龍離岸風電場獲得新台幣1,170億融資、換算約36億美元，由MUFG集團旗下商業銀行實體三菱日聯銀行 (MUFG) 擔任財務顧問、指定牽頭安排人、融資代理、綠色貸款協調人和對沖提供商，這是迄今亞洲最大的無追索權海上風電融資，也是第一個由台灣企業購電協議制度支持的融資，亦是該集團在台灣支持的第六個離岸風電項目。

三菱日聯金融集團亞洲投資銀行部專案融資主管Shiv Sivarajah表示，這是台灣離岸風電產業的一個重要里程碑，「在充滿挑戰的市場環境下籌集如此巨額的融資，很大程度上取決於海龍團隊及其贊助商的實力」。

在三菱日聯金融集團正式發聲之前，台灣本地金融圈都在私語，哪些銀行願意吃下此項大筆金額？有些壽險、大型金控被引述。而三菱日聯金融集團也挑選台灣連假開始的第一天，在新加坡直接發布新聞稿。作為財務顧問的角色，三菱日聯集團借用其豐富的全球離岸風電經驗，包括在台灣市場的經驗。三菱日聯金融集團表示，主導海龍計畫的此筆大型融資，進一步體現三菱日聯金融集團在亞洲可再生能源市場的領導地位，而三井物產和北陸能源（ Northland Power Inc., NPI）亦在此一里程碑的融資計畫中，發揮關鍵作用。

三井物產株式會社 (Mitsui) 和北陸能源 (NPI) 為此項目的開發商，地理涵蓋台灣彰化縣沿海的73颱風力渦輪機的建設和運營，分為三期（海龍2A、2B和3），其製造和早期施工正在進行中，預計於2025／26年投入運作。三菱日聯金融集團被公認為清潔能源和能源智慧技術融資領域的全球領導者，目標是到2030財年累計提供35兆日圓的可持續融資，作為到2050年在其金融投資組合中實現淨零排放的承諾的一部分。到2030年，公司將擁有自己的業務。