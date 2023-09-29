蔣榮宗應邀為文博會擔任配樂。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

蔣榮宗應邀為文博會擔任配樂。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

有亞洲「最年輕的音樂家」美譽的蔣榮宗，師承父親蔣三省青出於藍，近年不僅為三金典禮打造配樂，更獲邀為國際大導演李安紀錄片配樂，今（29日）中秋節再傳來新近況，推出應邀為文博會擔任配樂的《暢響曲：野性穿越》，蔣榮宗深入各地表演藝術家們的排練場、大山大海，採集第一線的訓練聲響碰撞的音波紋，重新編輯並加入新創作原創音樂，記錄合寫成首首延續藝術表演家生命力獨特的《暢響曲》，他不畏酷暑烈陽，堅守崗位曬成小黑人。

手上音樂案子不停歇的他，同時也為桃園科技藝術節和高雄輕軌，打造策展音樂與沈浸式演出，可說是一刻不得閒，此外，他更帶來好消息，籌備將於年底在台北101的「双融域AMBI SPACE ONE」舉辦全台首創的5G＋4K全沉浸數位展演個人音樂會，將帶給大家耳目一新的感受！適逢中秋節，蔣榮宗苦笑自己要「認命」，因為工作忙碌，「今天打算簡單吃個月餅，就開始製作臺北時裝週的音樂設計」。

蔣榮宗為了文博會特別前往桃園「福爾摩沙馬戲團」、嘉義「阮劇團」、臺東「布拉瑞揚舞團」，以及臺南的街頭藝人等，與所有不同藝術類型的藝術家們，進行聲音素材的采風。「我們前前後後有大概三到五趟的旅程，像小蜜蜂般，在不同的城市進行聲音採集。」提到最難忘、有趣的事，蔣榮宗說：「發現幾乎所有表演藝術家，在彩排表演時，常常忽略掉身上會發出來的聲響，而我卻因聲音採集的角度，聽到了很多有趣的聲音。」

他憶及在嘉義城隍廟側錄時，發生火車經過時，帶來巨大的鐵軌行進聲響，而在海邊採集布拉瑞揚舞團時，也受到海浪跟風的影響，風力突然變大的環境音，不可預期性牽動著采風的每個當下。而在福爾摩沙馬戲團的排練中，練習場域則受到很大的冷氣聲音影響；蔣榮宗其實很喜歡這種自然地「原汁原味」，可自然還原場域的日常性，「但同時我們得採集很多身體發出來的喘氣聲、肢體上的細微聲響，導致這些巨大的冷氣聲跟風聲會有所干擾，同時又要避開很多的不同的環境聲音，所以也因此感到格外刺激跟有趣」。