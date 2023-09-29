星卉（左）和簡嫚書劇中是創業夥伴。（時創影業提供）

星卉戀上游安順。（時創影業提供）

本土劇一姐星卉首度接演國語偶像劇《沒有你依然燦爛》，擺脫過去悲情、犀利的角色性格，成了「搞笑擔當」。在劇中她是簡嫚書的創業夥伴，誤打誤撞迷戀上簡嫚書的公公游安順，展開一連串幽默追愛行動。

星卉戲外有曾經創業，她透露因為思慮不夠縝密，2個月就慘賠百萬，苦笑說：「我不適合天馬行空，我需要理智戰勝衝動的那一種經營模式。」她經營17年的婚紗副業先前因疫情停業，她坦言這件事讓她很痛，目前也不打算重啟，工作重心全面轉回演藝圈。

星卉首度接演偶像劇，不但沒有不習慣，反而覺得自己表達情感更順暢，她說：「生活中我只會講國語，八點檔的台語就必須要用修改成自己習慣的方式背下來。」對於拍偶像劇她也感到相當興奮，拍攝前能完整拿到角色人設，讓她覺得演出能更精準。

由於星卉此次角色設定為冷面笑匠，時不時會語出驚人，每每導演在現場講戲時，都會讓劇組笑成一片。但戲外她和簡嫚書都是個性安靜的人，她說：「我們個性很像，沒有拍戲的時候都很安靜的做自己的事情，只有輪到我們上場的時候，才會聊天。」

W劇場《沒有你依然燦爛》每週日晚間8點東森戲劇台40頻道首播、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集，晚間12點在LINE TV、NETFLIX一次上架2集，另外每週五晚間12點在中華電信MOD、Hami Video影劇館＋正式上線播出。