國立中興大學去年9月進駐中興新村南核心，設立南投分部，北核心立體停車場整修為興大南投分部綜合大樓，引進國光生技研發中心進駐，帶動地方發展；近來校方有意將已荒廢20多年的中興新村小巨蛋及游泳池，打造成為南投縣首座大型場館的國民運動中心，南核心部分以興大為基礎，建構國際交流平台。

中興大學指出，中興新村的體育館與游泳池目前已委託辦理工程專案管理（PCM），針對體育館、游泳池的整修內容進行先期規畫與評估。而學生宿舍1樓交誼聽，後續會對外進行委託招商作業，目前正在擬招商作業文件。

中興大學表示，中興新村南核心部分，除規畫循環經濟研究學院外，數據與人工智慧專業學院、能源材料與環境永續專業學院、法律專業學院等也將陸續進駐。至於建構國際交流平台，視南投縣政府需求，校方願意提供協助，但目前尚未談到具體內容。

興大校長詹富智指出，南投縣政府推動國高中學生到國外交流，興大在各洲皆有姐妹校，後續在國際合作交流方面可提供協助，同時農生領域為興大的強項，日後在農業相關議題，或是電資、理工等領域，興大亦可與縣府共同合作推展。

中興大學表示，將整修原小巨蛋體育館及游泳池打造為國民運動中心，學生宿舍1樓交誼廳空間，日後也都會開放，提供社區居民使用。配合國發會的整體計畫，在南投分部的系列建設，有南投縣政府的協助，才得以快速進行。