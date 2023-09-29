藍白合各種猜想引發熱議，民眾黨總統參選人柯文哲日前稱國民黨「不比民調又要當正的，哪門子合作？」但柯28日出席深藍軍系活動時，又改口喊「放心最後一定會合！」討論不斷。精神科醫師沈政男指出，近日2份最新民調都是半手機半市話，都做出侯友宜只差柯1到2％的結果說明不要怕比民調，侯不見得會輸。連純市話的《美麗島電子報》都做出藍白合跟綠營打平結果，顯示真實開票一定是藍白合贏，此刻還是穩贏。

「今晚蛋黃酥咬開，內餡字條寫著：藍白合，綠GG！」沈政男今(29日)在臉書發文提到，柯文哲昨晚說了：藍白到最後一定會合！問題在於怎麼合？民眾黨發言人已說：就比民調！但問題又出現：純市話、網路、簡訊、半市話半手機，還是純手機民調？

沈政男最新也是第一個純手機民調終於出爐了，來自《信傳媒》，結果竟然是柯文哲小輸給賴清德，這跟《匯流》民調的結果不太一樣，但無論如何，柯文哲如果使用手機民調，支持度跟賴清德相差不多。反觀侯友宜，就會大幅落後兩人。但如果使用純市話民調，侯友宜就有機會贏過柯文哲，因為兩人在這樣的抽樣方法上相差不多。基本上如果藍白舉行民調，不是手機就是市話，其他方法太過新奇，應該不會採用。

沈政男指出，近日2份最新民調都是半手機半市話，竟都做出了侯友宜只差柯文哲1到2％的結果。這要告訴國民黨什麼？「不要怕比民調嘛！侯友宜不見得會輸！」簡言之接下來，就由柯文哲與侯友宜進行半手機半市話民調，贏的人就當總統候選人，輸的人就當副的，藍白就可以合了。

「除此之外可說別無他途。有人說，喔，藍白合也不會贏？不是這樣啦！」沈政男強調，純市話的《美麗島電子報》都做出了藍白合跟綠營打平的結果，「真實開票一定是藍白合贏啦！藍白合，在此刻，還是穩贏！」那些希望明年政黨輪替的人，今晚當他們咬下第一口蛋黃酥，恐怕都會在內餡裡看到字條上寫著這幾個字：藍白合，綠GG。只要你們合在一張選票，大家就會蓋下去，但如果最終還是分開，那就只好藍白GG了。

沈政男直言，如果是藍白GG，明年中秋節等著看，什麼假訊息、認知作戰、中共同路人，什麼檳榔、香蕉、旺來西瓜橘子，都會加倍出籠了。