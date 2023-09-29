近日有一名謝姓男子在網上PO出照片，表示自己買了雞蛋，但敲開卻是蛋白變綠的臭蛋，不料該男遭農業部提告，旋即以妨害名譽罪被警方函辦。國民黨立委參選人、新北市議員葉元之表示，除該名男子以外，他也接到一名選民打電話要求見面談選民服務，主動詢問才知道是對政府政策不滿但是不敢講，怕被查水錶。葉元之痛批，「在民進黨執政下，真的已經很多人不敢隨便批評政府」，批評民進黨的話，都要像元朝末年一樣，都要藏在月餅裡？

今（29）日是中秋節，許多民眾都會買月餅、賞月，葉元之在臉書發文說，「中秋節吃月餅的由來，是相傳元末劉伯溫為了推翻元朝，叫大家去買月餅，因為月餅內藏著『8月15日殺韃子』紙條。這反應著當時大家對暴政不滿，卻又不敢公開說的社會氛圍。」

葉元之話鋒一轉，「沒想到，在民國112年的中秋節，也有類似的故事」，謝先生在臉書張貼買到綠色臭蛋的訊息，被農業部提告，8小時內警方就火速找上門，在網路上引起熱議，「這國家還有言論自由嗎？網友質疑，因為買到綠色臭蛋可能會讓民眾覺得政府無能，所以就不能公開張貼嗎？」

葉元之也提到自己遇到一個故事，「前幾個禮拜有位大姐打到我服務處，說有重要的事一定要跟我見面，是有關於『民生路二段』的問題。後來我主動致電詢問，搞半天原來他是對民進黨政府的某項政策不滿，但又不敢講，怕被查水表，所以只好用『選民服務』當藉口。」

葉元之痛批，「這多麼諷刺，在民進黨執政下，真的已經很多人不敢隨便批評政府了，憲法不是保障人民有免於恐懼的自由嗎？難道為安全起見，批評民進黨的話，都要像元朝末年一樣，都要藏在月餅裡？」