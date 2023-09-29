總統大選倒數3個多月，藍白合議題再起。民眾黨總統參選人柯文哲表示「藍白最後一定合」；民眾黨則主張，具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。針對藍白要怎麼合？前扁辦主任陳淞山認為，國民黨需要有更具藍營危機意識的情勢氛圍，再加上國民黨內具代表性及政治能量的前高雄市長韓國瑜、資深媒體人趙少康等出馬力挺，才能在「集體領導」的運作下，與柯文哲達成藍白合的共識與條件。

陳淞山28日在《美麗島電子報》撰文表示，依照最近各種民調結果顯示，柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜的民調麻花式捲在一起，約有1到2％差距。如果因為這樣的些微落差就要決定誰當正或副，就好像是賭博一樣，真正要比的應該是政黨實力，國民黨的縣市長、立委與縣市議員就是這麼多，民眾黨根本沒有當正的政治理由。

陳淞山指出，柯文哲拉高談判籌碼的漫天喊價，就是他真的想要藍白合的證明。否則憑他自己參選到底，民眾黨的不分區立委席次就有8席上下的空間，又何須攪和在藍白合的複雜糾葛漩渦當中呢？換句話說，由他擔任立法院長及黃珊珊的副總統來換原本就要不到的行政院長寶座，所以才會有「比民調、要正的」的喊話被刻意傳出來。

陳淞山接著指出，若柯文哲要的真的是上述這些人事職位，國民黨真的會買單嗎？國民黨需要有更具藍營危機意識的政治情勢氛圍，再加上在國民黨內具代表性及政治能量的韓國瑜、趙少康等出馬力挺，才能在「集體領導」的政治運作下，與柯文哲達成藍白合的共識與條件，這才是藍白合該怎麼合的政治關鍵所在。