今（29）日下午13時許，新北市淡水區中正路發生火警，淡水分局員警於巡邏時聽見爆炸聲，循聲查看發現已歇業的餐廳內發生火警，立即通報119，由於現場正在進行拆除工作，工人見狀立即自行滅火，消防人員抵達時火勢已撲滅，所幸未造成傷亡。

警方表示，29日13時15分許，派出所警員劉兆棋行經中正路時發現爆炸聲及火警，立即通知119消防人員。現場警力3名於現場協處管制交通。經了解該處正在拆除裝潢，疑似電線走火造成火警，現場工作人員自行撲滅火勢，無人傷亡，消防人員抵達確認後離開現場。