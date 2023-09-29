壽山陸蟹釋幼奇觀吸引大批生態愛好者聚集夜觀。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

適逢10年來滿月最圓中秋，壽山、旗後山陸蟹「釋幼」進入高峰期，大批陸蟹翻山越嶺、爬行數公里後抵達海岸線釋幼，奇觀吸引大批生態愛好者聚集夜觀，在海岸邊為陸蟹加油。

壽山、旗後山屬高位珊瑚礁石灰岩地質，具有淡水湧泉，適合陸蟹棲息。內政部國家公園署國家自然公園管理處記錄到海洋性陸蟹在壽山園區有8科26種、旗後山6科13種，半屏山及壽山還有全國僅見「陸封型」（陸地直接孵化、生活）的馬卡道澤蟹。

數量最多的帝王仿相手蟹、毛足特氏蟹、凹足陸寄居蟹通常在晚上5時到9時降海，奧氏後相手蟹和紫地蟹則在清晨3時至5時降海，等待滿潮時釋幼。

陸蟹博士李政璋表示，凹足陸寄居蟹族群曾在壽山南北登山口附近一帶被發現，翻山越嶺3公里後到西海岸釋幼。陸蟹靠著觀察潮水高低，也會「跟著月亮走」，在滿月、滿潮時入海釋幼，最高紀錄一個月2次。

「陸蟹能不能吃？」多數民眾都有這個疑問，部分西南部餐廳也可見。李政璋表示，從健康角度來看，陸蟹平時食用動物腐屍、糞便，囤積在胃部，人類若食用就會吃到。陸蟹時常接觸淡水，容易累積細菌、寄生蟲，食用後會對人體腦部造成傷害。從生態角度來看，體型足夠大的陸蟹通常已存活10多年，若被大量食用，對生態鍊也會造成傷害。

自管處建議觀蟹的路徑，從中山大學文學院停車場旁下切至沙灘，僅需10分鐘就抵達海岸線。沿途可見陸蟹忙著往海岸移動，等待海浪拍打時、高舉雙螯抖動身軀釋幼。

自管處也提醒，柴山大路、哈瑪星岸際、愛河沿線都是陸蟹出沒範圍，提醒民眾夜間行車經過務必放慢車速，避免抱卵母蟹遭到路殺。

陸蟹釋幼同時也面臨危機，由於目前仍無法人工繁殖，部分當地民眾會刻意捕捉，在旗津觀光景點或學校附近販售。臉書也有寄居蟹玩家私密社團買賣各式珍奇陸蟹，其中「藍紫、短掌」寄居蟹等珍稀品種因顏色討喜、外型可愛，最受玩家喜愛，賣價單隻可達2000元，活體甚至直接以宅配寄送。

李政璋強調，藍紫陸寄居蟹需要透過交錯浸泡淡、海水進行「離子平衡」才能生存，有些品種甚至需要補充日照，飼養難度高，繁殖的成功率極低，並不建議民眾飼養，買賣更會對天然族群造成傷害。