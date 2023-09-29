杭州亞運體操項目在完成男女成隊、男女個人全能之後，這兩天進入男女個人單項決賽，中華隊在男子成隊獲得銅牌，創下台灣體操紀錄；「鞍馬王子」李智凱以絕對優勢在此項目完成二連霸，今天女子體操丁華恬也在平衡木獲銅，成為台灣女子體操第一人。新生代好手黃彥章在最後一項單槓獲得13.300分，雖無法站上頒獎台，但中華體操隊在這次杭州亞運1金2銅的表現不俗。

男子單槓決賽，日本兄弟檔谷川翔與谷川航聯手出擊，弟弟谷川翔在資格賽高居第一，哥哥谷川航排名第五，決賽谷川翔率先登場，獲得14.633分，谷川航緊接著出賽得到14.366分。

資格賽排名第三的大陸好手肖若騰放棄，由個人全能金牌、資格賽排名第四的張博恒上陣，張博恒在前五個單項都沒能拿到金牌，單槓放手一搏，6.4的難度和8.7完成分，幫助他取得15.100高分，一舉竄上領先位置，也提前鎖定了這面金牌。

第五位出賽的黃彥章，資格賽排名第10，今天在沒有壓力的情況下完全展現出最佳訓練成果，槓上的穩定動作以及完美的下槓，難度4.6，完成分8.700分，獲得13.300分。

大陸另一位好手林超攀，資格賽排名第二，憑藉著6.0難度動作，8.800完成分，得到14.800分，超越日本選手谷川翔，張博恒與林超攀聯手金包銀，谷川翔銅牌，黃彥章在強敵環伺下最終僅次於大陸雙強和日本雙雄之後第五名作收，實屬難得。