不論是滷肉飯還是雞排，台灣美食的知名度享譽全球，但最有代表性的仍莫過於珍珠奶茶，過去日本人甚至將珍奶入菜料理，讓許多台灣人超傻眼，而近日有日媒的專欄作家進行預測，直言「台式水果茶」將成為下一個爆紅的台灣美食。

日媒《每日體育》（デイリースポーツ）近日發表專欄指出，不論是和臉一樣大的炸雞排，有專賣店出售的台灣甜點豆花及QQ球，充滿古早味的卡斯特拉蛋糕，還是聞名全球的珍珠奶茶等，台灣美食相繼在日本掀起熱潮，該媒體因此邀請對美食有研究的作家中口小姐，針對「下一個爆紅的台灣美食」來進行預測。

中口小姐認為，「台式水果茶」很有可能成為下一個在日本爆紅的美食，並介紹這是一款以烏龍茶等茶類為基底，搭配水果結合的飲品，雖然日本人可能會對「甜甜的烏龍茶」有些抗拒，但其實略帶苦味的烏龍茶，可以和水果的清香及甜味完美融合，受到台灣年輕人及女性的喜愛。

「這些年我越來越不喜歡太甜的東西，但我也能喝完一整杯！」中口小姐提到，儘管此種飲品屬於甜食，但基底卻是使用有益於美容與健康的烏龍茶，且若將內容物分開討論，不論是「水果」還是「烏龍茶」，原本就是很適合成年人食用的東西，更給人一種「不會因為吃下這些東西而有罪惡感」的感覺。