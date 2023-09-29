日前有一名謝姓民眾因在臉書PO出自己買到綠、黑色雞蛋的照片，並問「請問這是進口蛋嗎？」引發熱議，竟遭農業部提告，北市員警連夜親送到案通知，且製作筆錄後，依妨害名譽罪嫌將其函送台北地檢署偵辦。輿論炸鍋質疑蔡政府大搞綠色恐怖，但民進黨立委許智傑竟稱，這不是綠色恐怖，而是希望儘快釐清真相，避免引發民眾恐慌，讓民眾吃蛋安心。網友酸「雙重綠色恐怖，不但要你吃得不安心，還要你不敢抱怨！」

23歲謝姓工人在網路張貼買到綠色臭蛋訊息，農業部、中央畜產會分別提告，台北市警中正二分局27日深夜傳喚謝到案，謝強調真的有買到臭蛋，但相關物證已丟棄，警方認為謝沒有充分證據就貼文，依涉犯妨害名譽罪嫌將他函送台北地檢署偵辦，結果引發軒然大波。

根據《FTNN新聞網》報導，許智傑今(29日)受訪時表示，民眾每天要能吃到安全、安心的蛋，才是最重要的，所以檢警偵辦速度要快，國民黨應該也要支持才對。他強調，這不是綠色恐怖，而是希望儘快釐清真相，避免引發民眾恐慌。若反應屬實，政府可以盡快處理；若真的是假訊息，也可盡快制止，讓民眾吃蛋安心。希望國民黨不要趁機政治操作，應該以人民的民生思考為第一優先，讓蛋價及供給穩定最重要。

名嘴歷史哥李易修在臉書轉發此訊息圖文，網友表示「批評朝廷，這可是要殺頭的」、「要儘速釐清真相，就把農業部藏起來的資訊公開」、「除了會狡辯真不知還會什麼了，丟人」、「是誰將過期進口蛋放進來的？怎麼不去查」、「不是走私，是超買；不是過期，是誤標；不是恐怖，是釐清」、「該釐清的是巴西蛋的流向吧」、「恐嚇Linbay好油的抓到了沒」、「雙重綠色恐怖，不但要你吃得不安心，還要你不敢抱怨！」