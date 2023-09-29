副總統、民進黨總統參選人賴清德萬里老家涉及違建爭議，用地主管機關經濟部礦務局本月15日會同新北市政府地政局前往會勘，不但提不出結論，還把球踢回地方，新北市府後續再度發文，函請礦務局確認使用現況是否符合原核定礦業用地計畫，卻遭已讀不回。

因賴清德萬里老家土地屬礦業用地，依法須由權責主管機關經濟部礦業局認定使用現況，但15日當天礦務局前往會勘後，聲稱該礦業用地後續的變更，要回歸地方政府的地政或建築法來認定適法性，引起新北市地政局強烈反彈。

據了解，地政局後續曾再度發函給礦務局，希望針對賴清德老家的使用現況是否符合原核定礦業用地計畫，但卻遭已讀不回；同時於20日發文給該土地所有權人，希望說明該建築目前用途的現況為何。

地政局證實，19日確實發函請礦務局確認該土地的使用現況，以便釐清相關爭議，不過截至今日為止，尚未接獲礦務局的回覆。