尹昭德為了救女兒1打6。（民視提供）

曾子益劇中壞得徹底。（民視提供）

藝人王瞳在民視8點檔《市井豪門》中，飾演被陳仙梅拋棄的女兒劉惠婷，劇中她無意間得知身世，聲淚俱下，她透露這場連續哭了2天，眼睛也成了麵龜。不過也因為身世真相解開，成了仇家的眼中釘，遭曾子益擄到後車廂後帶到漁港，這一連串的動作戲，也讓王瞳察覺原來自己有幽閉恐懼症。

王瞳表示自己拍戲這麼久的時間，第一次被關在後車廂，本來覺得應該沒什麼，沒想到後車廂一關起來，就讓她呼吸困難，內心相當不安，甚至頻頻冒冷汗，「從不覺得自己有幽閉恐懼症，沒想到拍一整天的綁架橋段才發現。」王瞳說幸好開車的曾子益隨時注意她的狀態，讓她合作起來相當心安及愉快。

劇中手受傷還綁走王瞳的曾子益，因為拍攝當天酷曬，加上他穿了全身黑衣，要綁走王瞳，還要在船上跟眾人對打，讓他從頭濕到腳險中暑。他還用單手把王瞳像扛瓦斯一樣，扛在肩膀上，還好王瞳身材輕盈，一拋就上肩，「我比較怕撞傷她，因為下一幕就要把她塞進候車廂裡，尤其表情要很兇狠，但其實內心很怕她受傷，也怕自己表情控管失靈。」

尹昭德為了救出女兒王瞳，被稱為「台版連恩尼遜」。他笑說自己沒有學過武術，但每一次動作戲的時候，編劇都以為他是專業武術，只要有對打戲的時候，他的招數都特別多，他打趣說因為很投入劇情，所以腎上腺素飆升，才能一個打6個，只是拍攝日當天太熱，尤其從路面打到船上，每個人都汗流浹背，差點讓大夥吃不消。

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