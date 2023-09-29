警消今天在新化山區找到走失的阿嬤。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市東區一名失智症84歲陳姓阿嬤，25日晚間6點多從住家騎腳踏車倒垃圾後就未返家，家人查到她可能一路迷航行往新化方向，心急如焚，除了報警也上網發出走失協尋公告，南警第一分局與新化分局攜手鍥而不捨協尋，今天終於在南169線6k發現阿嬤的腳踏車，並在山谷尋獲阿嬤，讓一家人在中秋節團圓。

「阿嬤的鐵人三項差不多要結束了吧？」有網友日前在臉書發布走失協尋，表示有失智及心臟病的阿嬤25日晚間從東區騎腳車出門，一路騎往後甲圓環後來又騎到崇善路，之後就一直在繞圈，但就是沒有再返家，研判她可能騎往新化方向，消息發布後，引起不少網友轉發，希望幫忙找回阿嬤。

南警一分局於9月25日晚間受理老婦失蹤緊急協尋案，東門所所長陳宗鑫隨即派員發動協尋，事發當晚因天色昏暗，老婦又騎乘腳踏車，無法以科技偵測動態，均須依賴東門所動員警力肉眼過濾影像，經連日調閱發現老婦行徑往永康區中華路接續往新化方向，第一分局分局防治組立即聯繫協調沿線第二、永康、歸仁及新化分局協尋。

警方經過3日鍥而不捨調閱影像及研判路徑，今天再調閱影像發現老婦前往新化山區，新化分局立即動員10多名警力及動用空拍機器發動搜尋，查到老婦曾騎車經過該分局知義派出所附近路段，東門所亦派員趕赴新化警分局連手合作，展開地毯式搜尋，新化所同仁於南169線6k發現老婦騎乘腳踏車，副所長范耕鳴深入山谷眼尖看到紅色褲子，終於在距路面下方約50公尺山谷發現老婦。

阿嬤被發現當下，身體狀況無虞但明顯體力不支，警消看到阿嬤都相當欣喜，合力以擔架將她帶到路面後，隨即安排救護車將她送往醫院救治，並通報家屬，「終於讓阿嬤在中秋節跟家人平安、團圓，很有意義！」阿嬤的家屬第一時間得知好消息。也頻頻感謝警察積極幫忙。

第一警分局長歐祖明與新化警分局長王智民均表示，老婦失蹤多日，靠著南警團隊合作，順利且平安被尋獲，尤其今天是中秋節，能讓家屬跟阿嬤團圓，大家同感欣慰與感動，同時也不忘提醒，家有失智、獨居老人如有需要可申請指紋建檔及區公所愛心手環配掛，保障老人家行動安全。