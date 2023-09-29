大陸浙江省一名父親24日開車返家途中，由於水箱水溫過高下車檢修，等到故障排除後便發動引擎離去，渾然不知兒子還沒上車，就連一旁的妻子也沒發現。後來這名遭到遺忘的19歲男子，不得不橫跨4線道攔車求助，才在交警的協助之下聯絡父母，順利被接回家。
根據陸媒《澎湃新聞》報導，父母當時帶著兒子正從嘉興市返回餘姚市的家，結果行經嘉紹大橋（常台高速公路）途中，父親發現水箱水溫過高下車檢修，此時男子隨之上前查看情況。
不料，等到父親順利排除故障，居然逕自發動引擎離去，渾然不知兒子還沒上車，就連一旁的妻子也沒發現。而被丟在路邊的男子，由於手機不在身上，情急之下橫跨4線道，走到對面攔車求助，但因車流龐大，沿路經過的駕駛不是無視，就是乾脆變換車道。
直到交警行經此地，發現待在內側車道附近的男子，趕緊趁著車流較少將人叫回路邊，讓其聯絡父母。後來母親就在男子的指示之下前往警局，將他帶回了家，也讓這個意外的插曲平安落幕。
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