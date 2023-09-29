民眾開心買到限量100份的萬里蟹活蟹福袋。（漁業處提供）

又到秋天吃萬里蟹的季節，萬里區漁會產銷班從今（29）日中秋連假開始，到11月26日的每周六日及國定假日，在野柳漁港藍色公路候船亭舉辦「野柳假日活蟹市集」，販售新鮮活蟹及提供現蒸內用，另外為了慶祝市集開幕，今天還有產地福袋特賣會，市價半價2斤399元超優惠價格回饋給民眾，限量100份迅速售完。

新北市漁業處表示，每年野柳假日活蟹市集最吸引民眾的就是萬里蟹活蟹福袋，由於現值萬里蟹產季，加上適逢中秋連假首日，許多民眾趕到野柳嚐鮮。萬里區漁會產銷班也本著提供品質優良的萬里蟹給各地來的遊客享用，共同產銷並維護萬里蟹品牌，希望讓萬里蟹成為最能代表在地的產業。

產銷班人員也說，市集營業時間為例假日的上午9點到下午4點，且持續到11月底，依過去經驗來看，此時的水溫低，讓萬里蟹的肉質肥美產量多，絕對是吃蟹的好時機。

對於今日沒有買到萬里蟹福袋的民眾，漁業處表示，在10月21、22日還有100份福袋提供民眾購買，想要嚐鮮的民眾可以到野柳假日活蟹市集拚手速，就有機會用優惠價格吃到肥美的活蟹。