對於民進黨創黨元老魏耀乾拉白布條砲轟「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」，資深媒體人張友驊認為，魏耀乾這次會痛罵民進黨，甚至提到新潮流，可以看出來，新潮流已經成為民進黨眾矢之的，「清廉勤政愛鄉土」對照現在是多麼諷刺！

民進黨於27日舉行創黨37周年黨員聯誼餐會，創黨成員之一的前立委魏耀乾在廳外高舉「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」布條，痛斥民進黨在新潮流挾持下，背離台灣朝野人民企盼，新潮流盤據政府各部門，猶如台灣島上的哥吉拉。

對此，資深媒體人張友驊28日在網路直播時表示，他在黨外時代就認識魏耀乾，魏耀乾是牙醫出身，很早就從事黨外活動，參選過立委、縣長，還想為民進黨到馬祖開疆闢地。

張友驊提到，魏耀乾為何後來退出民進黨？是因為跟蘇煥智爭台南縣長，認為阿扁比較傾向蘇煥智。魏耀乾是美麗島世代的人，跟美麗島律師世代是兩回事，所以阿扁在關鍵時刻支持蘇煥智。退黨以後，魏耀乾曾經參與「紅杉軍」倒扁運動。

張友驊說，創黨黨員有兩個比較特殊，一個是許國泰，80歲在賣便當；一個是魏耀乾，從政壇退休以後，就自己開牙醫診所。「這兩個我都認識」，張表示，每一次遇到老戰友，都會擁抱。

資深媒體人張友驊。（資料照片）

張友驊分析，魏耀乾這次會痛罵民進黨獨裁貪腐惡霸，甚至提到新潮流，可以看出來，新潮流已經成為民進黨眾矢之的。

「我跟新潮流很多人都很熟」，張友驊直言，新潮流早年就是一個鬥爭團體，當時鬥康寧祥，爾後又鬥尤清，再鬥陳水扁、謝長廷。而民進黨現在是「一系獨大」，魏耀乾講出來了，甚至在圓山飯店拉布條，「我很佩服老友的勇氣！」

張友驊認為，「清廉勤政愛鄉土」對照現在是多麼諷刺，民進黨上台沒做過一件好事，全都是羞辱選民的事情，「這是我對民進黨非常不滿的！」也是今天魏耀乾感到憤怒的地方！