克林姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭28日接見瓦格納傭兵組織最高階前指揮官之一的特羅謝夫（Andrei Troshev），賦予他督導在烏克蘭境內作戰的瓦格納「志願戰士」。

綜合法新與路透社報導，蒲亭接見在瓦格納集團內部呼號為「灰髮」的特羅謝夫，凸顯克宮想展現瓦格納集團如今已徹底歸俄國政府掌控。瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今年6月底發動一日兵變失敗，後於8月和其他高階將領在一場墜機事故中喪命。

根據俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，瓦格納6月兵變落幕數天後，蒲亭曾向瓦格納傭兵提供繼續為國作戰的機會，但提議由特羅謝夫接替普里格津的位置。

克宮表示，蒲亭（Vladimir Putin）昨晚接見代號「灰髮」（Sedoi）的特羅謝夫及國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）。

談及特羅謝夫時，蒲亭說他們已討論「如何讓能執行各種作戰任務的志願部隊充分發揮，當然首先是在特殊軍事行動區域」。

蒲亭說：「你本身已在這樣的部隊裡作戰1年多…你知道它的組成、如何運作，知道哪些問題需要優先解決，才能讓戰鬥行動以最好、最成功的方式進行。」蒲亭也表示，他想表達的是關於對參與作戰人員提供社會支持。

這次會談在克宮舉行並於國家電視台播出。畫面中，特羅謝夫手拿鉛筆，身體前傾並點頭聆聽蒲亭談話，但並未播出他的發言內容。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯新聞社（RIA），特羅謝夫目前在國防部工作。

瓦格納傭兵集團與俄國軍方不合在俄烏戰爭期間白熱化，終於在今年6月24日引爆瓦格納譁變且兵鋒一度直朝莫斯科。事變雖在一天內以瓦格納主動撤軍暫告平息，但瓦格納集團的角色及在俄羅斯的定位仍讓外界關注。

當時兵變導火線之一是俄國國防部下令瓦格納集團需於7月1日前與俄國軍方簽約，但普里格津覺得這是「杯酒釋兵權」而抗拒。

儘管多年來被視為蒲亭左右手，普里格津因侵烏戰事期間瓦格納士兵傷亡慘重，痛批俄軍高層的言詞益發辛辣。他連月來指控俄國國防部沒能充分支援瓦格納部隊，經常在社媒發影片開砲。

這次俄國發布蒲亭與特羅謝夫會面，想傳達的訊息是瓦格納集團如今算是納入俄國國防部麾下並由特羅謝夫督導，俄國副防長葉夫庫羅夫最近幾個月還特別跑遍非洲、白俄等瓦格納負有業務的地區。