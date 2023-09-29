總統大選倒數3個多月，藍白合議題再起。民眾黨再拋出新方法，主張用具有公信力的第三方民調，推出在野推出最強人選，輸的退選。有一份最新的網路民調今天(29日)詢問民眾是否支持「民眾黨指藍白要合，比第三方民調，輸的退選」，截至29日晚上，高達80%的網友表示「支持」。

「 FONG.溏風報」YouTube頻道今(29日)起針對「民眾黨拋震撼彈，藍白要合比第三方民調，輸的退選，你支持嗎？」進行網路民調，截至29日晚上6點54分，已有2.1萬人投票。80%的網友表示「支持」；11%的網友表示「反對」；7%「沒意見」；2%網友表示「我信賴」。

網友紛紛表示，「支持，讓我們有機會參與民調吧」、「很好啊！民調=民心之所向，沒有民意基礎如何服眾，交給第三方公證，完全符合公平性原則！」、「年輕人越來越喜歡柯文哲，這是年輕人最喜歡的方式，叫做單挑，台灣未來就是由年輕人決定江山，柯文哲棋高一著」

不過、也有網友認為，「真的不要再互相殘殺，請讓真的有能力的上位拜託」「但第三方公正的民調真的會公正，不會做假嗎？我已經不相信台灣的公正性了」「第三方民調真的公正嗎？國民黨會乖乖配合不出怪招嗎？」