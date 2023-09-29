2024總統大選，《中時新聞網》最新民調，國民黨總統參選人侯友宜聯手民眾黨參選人柯文哲的「侯柯配」，在20至29歲的年輕票拿到超過5成，遠勝於民進黨賴蕭配13.9％。媒體人張禹宣認為，這些支持侯柯配的年輕人並不是支持候或柯個人，而是支持「政黨輪替的決心」願意投給藍白整合的選項；張還提到，侯友宜曾說會支持「讓人民安居樂業的候選人」，並非表明自己可以不當正的，而是願意向民眾黨釋出最大善意，接下來阻礙整合的一方，自會受到民意的壓力。

《中時新聞網》28日公布最新民調，侯友宜聯手柯文哲的「侯柯配」支持度首次破4成，上升至40.2％，勝過民進黨總統參選人賴清德和蕭美琴搭檔「賴蕭配」的32.6％，其中20至29歲的年輕票，侯柯配以50.5%遠勝於賴蕭配13.9％。外界普遍關心，侯柯搭配會導致柯文哲在年輕選民的高支持度受影響，但民調結果也消除年輕人不支持「侯柯配」的疑慮。

張禹宣今(29日)在政論節目《大新聞大爆卦》分析，民調顯示出一個趨勢，在年輕族群裡面支持「侯柯配」並不是因為支持侯友宜或柯文哲個人，而是支持「政黨輪替的決心」，若換成柯侯配可能結果也會差不多，因為有近6成民眾不滿民進黨。

張禹宣指出，50.5%年輕族群支持侯柯配，其實政黨輪替派，若拆開變成侯友宜和柯文哲兩個選項，恐怕結果不容樂觀，因為會有支持者認為「大家混成一團、反正都會輸，那我不投票了」。這也是為甚麼先前侯友宜、柯文哲民調相加會呈現越來越低的趨勢，但現在侯柯相加應該會越來越高，因為大家能看到整合的曙光。

張禹宣也讚揚侯友宜在被問及藍白合時，侯回答說「自己參選以來有個不變的初衷，就是希望台海安定、台灣安全、世界安心，讓台灣的這塊寶島，人民能夠安居樂業過好生活，所以誰能夠把這件事做到，就是我們團結支持的候選人」，沒有堅持說要支持侯自己，等於是打開一個「成功不必在我」的新選項，是在向柯文哲放出訊號、給一個台階，不咬死說國民黨要當正的。

張禹宣認為，侯友宜說出這句話，並不是表明自己「不當正的」，而是「願意向國民黨釋出最大善意」；張也坦言整合有時間壓力，任何一方若對整合造成阻礙，自會感受到民意的壓力。