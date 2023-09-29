烏克蘭「回來活著基金會」（Come Back Alive Foundation）該基金會籌集資金，購買並提供武器和裝備給烏克蘭，該基金會負責人暨軍事分析師塔拉斯（Taras Chmut）告訴美國財經媒體，西方的戰甲車無法應對高強度戰爭，烏克蘭需要兼具數量又便宜的武器。西方對他的判斷有不一樣的看法，因為這些武器正是冷戰時代為了因應蘇聯軍隊所設計的。不過，德國高階將領則有類似看法，即數量很重要，規模也很重要！

FPV drones hit two Stridsvagn 122 tanks (Swedish version of Leopard 2A5). pic.twitter.com/ToUydnqaqc — Sprinter (@Sprinter99800) September 28, 2023

據《商業內幕》（Business Insider）29日報導，塔拉斯認為：「許多西方的戰甲車在這裡起不了作用，因為它們並不是為了全面戰爭而設計的，而是為低或中等強度的衝突而創建的。如果你將它們投入到大規模戰爭中，它們就無法勝任，」，烏克蘭的西方盟友應該轉而關注提供更簡單、更便宜但數量更多的系統，這是烏克蘭一再提出的請求。

雖然塔拉斯發表了這些評論，不過，烏克蘭獲得的一些先進的西方系統確實是是為最高強度的戰鬥而設計的——即北約與蘇聯軍隊對抗。美國製造的M2布萊德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley）和M1艾布蘭主力坦克（M1 Abrams），就是專門為對抗蘇聯地面部隊而開發。

⚡️🇷🇺🇺🇦 27 Ukrainian armoured vehicles abandoned and destroyed next to Verbove alone pic.twitter.com/u8WLfufNhr — What the media hides. (@narrative_hole) September 27, 2023

但與其他裝甲系統一樣，它們都容易受到砲兵和地雷影響，這2者都已經被證明是烏克蘭在對抗俄羅斯防禦工事時的嚴重挑戰。

據《華爾街日報》（Wallstreet Journal）報道，自戰爭開始以來，被摧毀的坦克中不到5%是被其他坦克擊毀的，其餘的都是被地雷、火砲、反坦克飛彈和無人機摧毀的。這意味著坦克的科技落差已經不再那麼重要。

德國參謀主任弗洛伊丁少將（Maj. Gen. Christian Freuding）表示，西方軍事戰略家尚未接受數量勝過質量的觀念。但他告訴《華爾街日報》：「你需要數量；你需要兵力數量。在西方，我們已經減少了我們的軍隊；我們已經減少了我們的庫存。但數量很重要；規模很重要。」

而且，雖然塔拉斯這麼說，但實際上烏克蘭仍然繼續向其盟友尋求更複雜的坦克和軍事裝備。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）一再批評西方盟友推遲交付武器，他在本月早些時候表示，武器供應太慢正在損害烏克蘭在持續反攻中取得成功的機會。

基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）7月編寫的一份報告稱，烏克蘭的盟友只交付了承諾的重型武器的一半左右：「承諾和交付的軍事援助之間存在巨大差距。」