近日有一名謝姓民眾因在臉書社團PO出自己買到綠蛋的照片，引發熱議，竟遭農業部提告，北市員警連夜親送到案通知，且製作筆錄後，依妨害名譽罪嫌將其函送台北地檢署偵辦，輿論炸鍋質疑蔡政府搞綠色恐怖。國民黨台北市議員李彥秀指出，新冠疫情期間從2020年2月到去年5月，政府聲稱假訊息危害公眾，有2000多位民眾遭到告發，結果去年僅有6％的假訊息案件被起訴，6成不起訴。直批民進黨忘了言論自由4字怎寫。

「抓壞蛋不要抓人民！民進黨忘了言論自由怎寫？」李彥秀28日在臉書發文提到，新北民眾謝先生日前在臉書社團表達親身經歷「9/18買的台農雞蛋，10/7才到期，請問這是進口蛋嗎？」，並秀出黑綠色雞蛋照片和購買證明。但昨天下午卻被農業部舉報是不實訊息，半夜11點就被請到警局偵訊，訊後依妨礙名譽罪移送地檢署偵辦。

查一般民眾查的竟比詐騙、恐嚇案件還有效率？李彥秀指出，如果該位民眾，偽造貼出的壞蛋照片、購買證明，符合法務部所說的「惡假害」要件，自然要依法辦理。但必須要提醒民進黨政府，新冠疫情期間，政府聲稱假訊息危害公眾，因此從2020年2月到去年5月，有2千多位民眾遭到告發。結果去年法務部表示，其中僅有6％的假訊息案件被起訴，而有6成不起訴，其餘則是緩起訴。

李彥秀強調，符合標準、妥善保存的進口蛋並沒有問題，也是台灣面對農業部改善產業不力造成缺蛋危機的解方之一。但從客觀事實來看，台農曾販售過巴西蛋、台農曾誤標巴西蛋的有效效期、台農有數百萬顆巴西蛋至今流向不明，遭高雄市政府開罰千萬。引起社會恐慌的，不是台灣人民，而是管理不力的農業部、食藥署和疏失業者。

李彥秀直言，面對惡假害的假消息，絕不容忍，但守護言論自由，更是台灣人的至高價值！如果民進黨真忘了言論自由四字怎寫？看看自己的黨綱，並好好審思為何貴黨創黨元老魏耀乾先生27日會在黨慶會場舉「民進黨淪為獨裁貪污黨」的抗議布條？