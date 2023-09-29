邵雨薇在劇中成為世界上唯一的女性，因此受到巨星般的待遇。（HamiVideo提供）

邵雨薇、曹佑寧主演的《火星上的維納斯》，劇中2人從同事逐漸變成曖昧對象，談到現實中首次合作，曹佑寧受訪時坦言對邵雨薇的第一印象，「她的氣場是滿強的，得想辦法突破心裡的坎，試圖拉近距離聊天。」後來逐漸看到對方搞笑的一面。初見面時會不會尷尬？兩人對視後，邵雨薇笑言：「一開始不知道要聊什麼。」她透露兩人後來在現場都是「大人的Talk」，原來是聊財經話題，分享彼此理財觀念。

邵雨薇在《火星上的維納斯》穿越到平行世界，成為火星上唯一的女性，也因此受到萬人追捧，她打趣形容：「真的是被當作巨星和王母娘娘對待，甚至腳不能落地，出門都要鋪紅地毯的感覺。」現實中是否也會嚮往這樣的待遇，她大笑說：「我會怕，先不要！」

被問到如果世界上只有同性別的人存在，會選擇誰當另一半？曹佑寧表示是婁峻碩，「因為跟他相處上非常開心，他也會創作，感覺跟他在一起的世界會很有趣。」曹佑寧談起婁峻碩時露出格外誠摯的表情，讓邵雨薇在一旁忍不住想拍手恭喜有情人終成眷屬。邵雨薇則選擇她最近的「偶像」白百，「我最近很迷戀白百，很多電影可以看到她的身影，只要她一出現就非常歡樂。」邵雨薇認真對對方「告白」：「她一講話我就笑瘋，整個被她迷倒，太好笑了！真希望每天在她身邊一直聽笑話！」

談到《火星上的維納斯》看點，邵雨薇特別提到劇中造型，「我個人很喜歡維納（角色名）的衣服，是我從影以來定裝穿最多套服裝的作品，嘗試各種不同造型，覺得每套都可以去開演唱會。」曹佑寧則表示《火星上的維納斯》的題材新奇又有科幻成分，「當一個世界原本只有男生，但突然有女性出現在這裡，世界會發生什麼樣的錯亂？」

邵雨薇表示這是一部「女生成長故事」，她飾演的維納本來對自己沒有自信，到了火星因為受到男性們追捧而變得自負，在尋找返回地球的旅程中慢慢認識自己，「這是一段尋找自我的過程。」加上輕鬆逗趣的劇情，劇迷看完後必定能有好心情。

愛情科幻影集《火星上的維納斯》已於28日在Hami Video上線。