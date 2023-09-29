曹承衍宣布將在11月18日來台開唱。（寬宏藝術提供）

韓國男星曹承衍2014年是團體「UNIQ」的成員，與大陸男神王一博是隊友，出道之際曾隨團體來台宣傳，2019年參與選秀節目《PRODUCE X 101》成功拿下第5名，以限定團「X1」的成員再次出道，解散後以「WOODZ」的藝名闖蕩樂壇，去年約滿離開老東家樂華娛樂，加入IU所屬公司EDAM娛樂，近日舉辦巡演，宣布即將在11月18日時隔9年來台開唱。

曹承衍移轉到EDAM經紀公司後，今年年初發佈與以往風格相當不同的迷你專輯先行曲《Abyss》。歌曲開頭以緩慢的旋律伴隨著木吉他的伴奏，接著他輕柔的嗓音彷彿將粉絲帶入自己的音樂世界中，用故事般的方式呈現一路以來的經歷，隨後公佈的迷你5輯《OO-LI》更不僅僅是純粹的音樂，而是一個拉近和所有人之間距離的企劃，其中曹承衍更參與了整張專輯7首歌的製作，將個人音樂理念與創意滿滿灌注在這張專輯裡。

曹承衍表示：「尋找真正自我的過程是不會結束的，我不覺得只有我會有這種想法，身旁也會有很多人正在經歷這段過程，而我覺得《OO-LI》是嘗試定義過去的我、尋找現在的自己然後期待著未來的樣子。這張專輯的每一首歌曲就像《OO-LI》一樣，不被過往和彼此束縛，有著多彩又豐富的曲風讓不同的觀眾透過這次的作品尋找真正的自我。」 這張專輯展現了曹承衍與衆不同的魅力，獲得了聽眾的好評，成為萬能的創作歌手。

隨著今年上半年在韓國、日本、東南亞和南美場次，「2023 WOODZ WORLD TOUR 'OO-LI and'」將再度於10月展開，也會來到台北與粉絲再次相聚，曹承衍透露：「心裡一直惦記著台灣歌迷，從來沒有忘記，一直很想再回來跟大家見面！」演唱會將在11月18日晚間5點半在台北國際會議中心（TICC）開唱，票價分為NT$4200 ／ NT$3800 ／ NT$3400，將於10月6日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票。