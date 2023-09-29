曾之喬赴希臘大解放。（華研國際提供）

曾之喬赴希臘大解放。（華研國際提供）

曾之喬（喬喬）日前為代言品牌遠赴希臘拍攝品牌形象照，相隔10年再次造訪有世界最美之地美譽的雅典，體驗道地的地中海式生活節奏，一邊工作一邊享受生活，在農莊餵食羊群、做手作、品嚐美酒，在海灘派對上享受陽光和海灘，拍攝照片時，其中一套白色深V禮服，讓她傲人雙峰炸出，美到挪不開眼睛。

近來提倡綠色生活的喬喬，一直以來都有在實行輕斷食的飲食方式保養身體，和品牌創辦人Tiffany相談甚歡，喬喬也說：「她能既優雅又漂亮的把品牌理念講得非常清楚，是極適合做我《聊姐了解》節目的訪談對象。」忍不住悔恨，自己的英文沒有好到能直接開啟訪談模式，盛讚與品牌創辦人的對話，像是一堂實用又時髦的養生課程。

喬喬二度造訪希臘雅典，開心表示：「希臘真的太美了，這次的許多畫面都會一輩子記在我心裡，比自己做功課好玩多了，有實現很多小願望。」

她在海灘派對的行程中，看到許多網美和來賓，即便在工作中依然會下水去享受派對的氛圍，她表示：「西方人真的很懂得享受生活，很像看到一群美人魚在陽光底下，非常漂亮。」

在結束希臘的行程後，喬喬將為自己安排休假行程前往聖托里尼，「我這幾年整個心境都比較慢，也有陸續將心路歷程變成創作，想和大家多分享一些心靈保養的議題，覺得這些和我們的美麗息息相關，一直有在準備這樣的作品、看著劇本。」她也表示：「隨著年齡與智慧的增長，現在都覺得不要急，想慢慢的去創作和挑選我喜歡的作品。」