桃園中壢中秋節萬人封街烤肉活動規模盛大，民眾熱情參與。（蔡明亘攝）

桃園中壢中秋節萬人封街烤肉活動29日晚間睽違2年登場，桃園市長張善政也到場與民眾共同歡度中秋夜。（蔡明亘攝）

桃園市中壢區中秋節傳統活動「萬人封街烤肉」已延續超過20年，是中壢地方節慶盛事，因疫情停辦2年，今晚重磅回歸邁入第21年，主辦單位桃園市新都心生活文化協會號召中壢SOGO附近18個里共同參與，封閉六和路及九和六街等路段舉行，規模相當盛大，民眾熱情參與。

桃園市長張善政今晚也到場與民眾同歡，張表示，萬人大烤肉是每年中壢鄉親朋友最期待的中秋傳統活動，已持續辦20幾年，因疫情中斷2年，終於可以揮別過去疫情的低迷，迎向新生活，很高興恢復舉辦萬人烤肉活動，且規模比往年還盛大，萬人參加目標絕對可達到。

張善政說，今天也邀請許多在地青年朋友，無論是樂團、唱歌或舞蹈，都會帶來精彩表演，展現桃園青年活潑一面，也是今年一大特色，祝所有鄉親朋友中秋愉快。

桃園市議會議長邱奕勝說，疫情經過好幾年，大家悶很久了，今年感覺特別不一樣，也感謝青年局和社區合作辦理。青年局長侯佳齡提到，青年局首次與社區合作辦理萬人烤肉晚會活動，透過青年與社區長輩互動，達青銀共創效果，久違的萬人烤肉是相當難得的機會，讓在地高中生、大學生等團體展現多元表演類型。

參與民眾分享，她從首屆參加到現在，除了疫情期間外每一年都沒缺席，從少女吃到變媽媽，小孩也參加過6次，今年聽到恢復舉行後手刀報名，已經變成每年中秋例行公事。

今年青年局號召青年以校園社團及青年展演形式，進入社區活動服務，邀請中原大學嘻研社、中大壢中韓舞社、中大壢中吉他社、桃園星人秀的高中職學生歌手，以及高中職各校聯合的熱舞團體共約50名青年參與，透過學生精湛的熱音、熱舞與嘻哈元素展演，展現桃園表演藝術人才的多元樣貌。