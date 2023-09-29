承億文呂日月潭飯店中秋節3天連假平均訂房8成，飯店頂樓天首閣酒吧有酒有茶最受歡迎。（承億文旅日月潭飯店提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

溪頭福華飯店中秋連假有8成訂房率，國慶連假前3天已經提前客滿。（溪頭福華飯店提供）

卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，災後重建後的中秋節連假，仁愛鄉清境農場傳來喜訊，連假首日住房率已經達8成，接著下來的4天國慶連假目前住房率也已經達7~8成；另日月潭、溪頭住房也達8成以上，業者歡喜迎中秋。

清境農場表示，颱風過後道路搶通後路況良好，加上這幾天天氣超讚，中秋節3天連假農場國民賓館住房率已達8成，最後1天也有5成以上，入園人數也逐漸恢復正常，還有民眾不斷打電話到農詢問，農場歡迎大家一起上山到清境賞月共賞羊咩咩秀。

除了遭颱風重創重新恢復營業的清境農場國民賓館，日月潭周邊飯店與溪頭福華飯店也出現住房1房難求景況，其中日月潭新飯店承億文旅日月潭飯店因為擁有第1排日月潭美景的優勢，加上頂樓天首閣酒吧白天可賞潭景、晚上可賞月景大受歡迎，中秋節3天連假平均住房率達8成，國慶4天連假更高達9成，讓業者開心笑呵呵。

承億文旅日月潭飯店指出，該飯店頂樓酒吧天首閣除擁有一覽日月潭270度絕佳景觀，酒吧不只有美酒還有好茶，其中選用頂級台灣精品茶葉與經典調酒研發的紅茶調酒，融合茶的底蘊與酒的馥郁，深受旅客喜愛，尤其中秋節當天推出FB打卡即可享調酒飲品9折及特緻烤串買1送1的活動，邀請旅人舉杯狂歡邀明月，更讓昨晚入住旅客嗨到最高點！

另南投知名避暑勝地溪頭福華飯店全館206間房，中秋連假住房率也達8成，國慶4天連假前3天甚至已經滿房，只剩最後1天還有房，訂房狀況踴躍。

業者表示，近日天氣穩定，路況良好，訂房狀況也很不錯，希望好景常在，也歡迎大家利用連續假期到南投上山避暑、到潭邊遊船騎腳踏車，追風賞月品美食，度過難忘中秋佳節。

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