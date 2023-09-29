9月30日國道交通疏導措施。（高公局提供／陳祐誠台北傳真）

明日為中秋節連續假期第2日，交通部高速公路局預估國道交通量為108百萬車公里，是中秋連假期間最低的一天，預估中午過後會有第一波北返車潮，而全線仍有16處易壅塞路段要注意。

高公局預判，明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6舊正-霧峰系統；國10仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時以前或中午12時以後出發；國5南向用路人建議清晨5時以前或下午5時以後出發，北向用路人建議於上午9時以前出發，可節省寶貴時間。

明日國道交通疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口匝道、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾請多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1與國3。