近日有一名謝姓民眾因在臉書社團PO出自己買到綠蛋的照片，引發熱議，竟遭農業部提告，北市員警連夜親送到案通知，且製作筆錄後，依妨害名譽罪嫌將其函送台北地檢署偵辦，輿論炸鍋質疑蔡政府搞綠色恐怖。國民黨立委洪孟楷PO出自己國會辦公室的公文發函強調，他已發函警政署、廉政署要求說明給交代，正式檢舉蔡政府違法查水錶。民眾有免於食安恐懼及政治壓迫恐懼的自由，拒絕濫權侵權讓民主大退步的做法。

「濫權、侵權、擴權！正式檢舉違法查水錶，拒絕民主大退步！」洪孟楷28日在臉書發文質疑，為何警方可繞過通知程序？可繞過通知未到案的流程？可繞過報請拘票的作業？就這樣直接前往查水錶，把人帶回警局？函送法辦在名義上叫作「妨害名譽」，但這是不告不理的「非告訴乃論罪」，難道擔憂吃的不安全，就叫作妨害政府名譽，就要在大半夜被警察帶走？「這種民主大退步的行為，我們拒絕！」

洪孟楷痛批，這種濫權行為怎麼允許！他PO出自己國會辦公室的公文發函強調，自己已馬上發函警政署、廉政署，要求說明並給出交代，也正式檢舉這樣的違法查水錶！民眾有免於食安恐懼的自由，也有免於政治壓迫恐懼的自由。

「面對綠色恐怖，面對執政黨利用中立的警察來打壓民眾，嚴正抗議！」洪孟楷直呼：拒絕民主大退步，就從拒絕濫權侵權的做法開始！

網友表示「綠雞蛋8小時內，被檢警以妨害名譽移送？妨害政府的名譽嗎？不是早就名譽掃地，何來清譽可供妨害呢」、「州官放火吃到飽，百姓點燈查水表」、「選舉到時，民進黨不是說全民是老闆？現在全民在網路反映買到蛋有問題報案有錯有罪嗎？根據法規第幾條逮人？唯一下架民進黨，台灣才有救」、「台灣回到戒嚴時代。取而代之，綠色恐怖」、「臭蛋也還沒化驗，院長就未審先判定調說是假新聞，依據是什麼？」