國民黨總統參選人侯友宜（中）29日參加板橋深丘福德宮福德正神聖誕千秋影視歌星聯歡晚會，並上香祈求國泰民安、風調雨順。（鄧博仁攝）

各界關注「藍白合」，民眾黨拋出「民調輸者退選」，外界認為此論述一出，議題話語權被民眾黨拿走，藍營將落於下風；對此國民黨總統參選人侯友宜晚間表示，大家有共同的理念與想法，了解人民的痛苦與需要，他參選目的就是為了保家衛國、實現政黨輪替，換一個清廉有效率的政府。

「藍白合」議題甚囂塵上，國民黨今日發文，強調藍白合作是多數民眾的期待，目前雙方正在堆疊共識的過程，各種建議或合作的方式都會納入考量，必須誠心、耐心、同理心以待。

對此侯友宜今晚受訪表示，都會團結在一起，尤其面對執政無能的民進黨，最期待的是政黨輪替、換人來做。至於是否擔心話語被民眾黨主席柯文哲拿走？侯表示，大家有共同的理念跟想法，好好地為人民設想、了解人民的需要、解決痛苦才是選舉的目的，他出來就是保家衛國，換一個清廉有效率的政府，讓人民的痛苦被解決，這才是主要的目標。

另媒體問及台北市長蔣萬安主動邀請黨籍立委參選人合拍宣傳照，綠營質疑是身為母雞的侯友宜不夠強，才會需要派出蔣萬安？侯友宜表示，其實所有同黨立委都有跟他合照過，最重要的是大家站在一起，推動文宣並肩作戰，他也歡迎更多縣市首長多給立委加油打氣，大家一起走更有力量。