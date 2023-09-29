國民黨總統參選人侯友宜（中）29日參加板橋深丘福德宮福德正神聖誕千秋影視歌星聯歡晚會，並上香祈求國泰民安、風調雨順。離場時一一向與會民眾握手致意。（鄧博仁攝）

國民黨總統參選人侯友宜29日晚間至深丘福德宮參拜，於行程後接受媒體聯訪。就媒體問及民進黨針對發文買到綠蛋的民眾，以8小時的速度送辦，侯友宜怒批，這種害怕失去政權，箝制人民言論自由的政府，根本是與人民為敵，早就該下台了。

侯友宜指出，民進黨利用司法快速地調查揭弊的人民，但人民是找出「壞蛋」來提醒政府，哪裡有錯？政府不去調查內幕重重的進口的蛋，以及造成食安疑慮的洗產地問題，向人民交代清楚、讓真相水落石出，卻反過來調查人民，這不但是包庇犯罪，更包庇壞蛋，這種政府怎麼對得起人民？我們還要讓這種政府繼續存在？

另針對於有媒體提問，行政院昨日召開消防法修法會議，卻未邀請消防員參與，而有消防員前往行政院抗議，行政院代表卻是聽到一半就離場。侯友宜表示，這完全不尊重在第一線守護人民的消防員，消防員要制度的保障，也要有尊嚴的對待，應該是要從根本去檢討，包括配備、制度、退撫，撒幣不是解決問題的方法，不管是蛋的問題、豬的問題，政府都只會撒幣，但如此不尊重的方式，根本沒有把消防人員的生命當生命看。

而有媒體問及，行政院只為夜班護理人員加薪，但引起護理人員不滿，侯友宜則回應，這完全是不了解護理人員的辛苦，護理人員在第一線沒日沒夜，為照顧人民的健康、提升人民的健康品質而努力，政府不該大小眼，用這種差別待遇去對待最辛苦的護理人員。

侯友宜也表示，為護理人員加薪所增加的經費來源，不應該以健保支應，應該由政府編列預算，台灣目前的經常性醫療保健支出僅占全國GDP的6.1％，低於日本、韓國，也與OECD國家的平均，有相當差距，這也是我主張醫療預算，應該逐年增加至GDP8％的原因，如此讓護理人員得到更合理的待遇，才能有效照顧更多國人的健康。