台灣要加油了！今年年初交通部喊出全年來台旅次以600萬為目標，觀光署周五預估本月底可破430萬人次，可望提前達成。越南媒體周四（28日）報導，官方訂定今年國際旅客入境人次目標為800萬，這個目標在9月提前完成，累計已達890萬旅次。

網媒《越南快訊》（VN Express）週四報導，根據越南統計總局（General Statistics Office）數據，今年1月到9月的旅次比去年同期增4.7倍，相較於新冠疫情發生前的2019年，已恢復至同期的69%。今年9月入境越南的外國觀光客105萬人次，已是連續第3個月破百萬。

今年前9個月入境越南的客源國家以南韓居冠，以258.4萬人次遙遙領先；中國大陸以112.2萬人次排名第二，台灣以57.5萬旅次超越美國（54.8萬）站上第3名。第5名是日本，累計41.4萬人次。

越南放寬簽證政策，加強對國際觀光客促銷旅遊景點。

越南旅遊諮詢委員會表示，旅遊觀光產業得力於政府簽證政策放寬，到今年年底，全年入境旅次可望達到1200萬至1300萬，甚至更多。

每年9月至隔年4月是國際旅次湧入越南的高峰期，西方國家觀光客會在北半球冬季湧入越南度假。今年8月15日起，越南接受所有國家與地區的公民申請電子簽證，持證者可多次入境，效期90天。越南政府更把13國公民免簽停留期間從15天延長為45天，包括白俄羅斯、丹麥、芬蘭、法國、德國、義大利、日本、挪威、俄羅斯、南韓、西班牙、瑞典及英國。

2019年全年有1800萬國季旅次入境越南，創下歷來最高紀錄，觀光收入300億美元。

東南亞國家接連鬆綁簽證政策、加強促銷旅遊力道，搶食國際觀光財源。日前泰國才針對中國大陸、哈薩克公民提供免簽，印尼最近也推出「黃金簽證」，外國人居留期延長至10年。