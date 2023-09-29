理工男平常給人木訥、不擅長跟女生聊天的印象，但理工男真的完全不懂女生嗎？一名女大生透露，昨（28）日下午上通識課時，無意間聽到前面女同學的聊天內容，沒想到其中一人稱自己專找理工男交往，且還會把月經血當成處女膜流的血，來騙每一任男友自己還是處女，讓女大生傻眼喊「炸裂三觀」，其他網友也全都傻眼。

一名女大生昨日在「Dcard」表示，下午上通識課時前面坐了2位女同學，整堂課都以超大的聲音聊天，互相透露男友都是理工男，且其中一人還自豪說自己皮膚白、長相可愛，剛好是理工男喜歡的「純欲風」，更自爆雖然自己不是處女，但都會騙每一任男友自己是處，讓另一人好奇問怎麼假裝，結果該女竟直接稱「就在月經快走的時候，只剩一點血，騙他們說是處女膜流血啊！」

原PO無言指出，因為那兩位同學的聊天聲音真的很大，她還曾請對方小聲一點，無奈對方卻裝作沒聽到，讓她無言說「這年頭還有人看科系交往的？騙人不優，希望大家別這樣騙人，真的不懂，又不是自己在聰明，為什麼要講那麼大聲？」

誇張的對話內容讓網友全都驚呼「月經那邊也太噁…」、「月經那段我整個震撼」、「哪尼，第一次知道用月經血當初夜血這招」、「突然覺得交不到女友未必是件壞事，向單身仔的不接盤人生敬一杯」、「處女膜流血那段可以看得出來他的歷任理工男友都不太聰明，連這種鬼話也信」。