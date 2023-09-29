愛爾蘭裔英國男星邁可坎邦（Michael Gambon）擁有許多經典影視作品，其中以電影《哈利波特》中的校長鄧不利多最廣為人知，怎料，昨（28日）傳出他在家人陪伴下於醫院安詳離世，享壽82歲。今（29日）「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）與原著作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）陸續發聲哀悼，稱讚他是相當出色的演員，感激曾與他合作過。

綜合外媒報導，邁可坎邦的遺孀和兒子昨日證實他的死訊，聲明中指出他因肺炎，在醫院平靜地離開人世，而家人們都陪在他的床邊，陪伴他走到人生盡頭，享壽82歲。在邁可坎邦死訊曝光後，出演《哈利波特》的許多演員都紛紛發文哀悼，原著作者J.K.羅琳也在X（前推特）發文致以最深的悼念。

J.K.羅琳的聲明中，表示第一次知道邁可坎邦是在1982年的《李爾王》，當下如果有人跟她說邁可坎邦會出演《哈利波特》，她只會認為對方瘋了；沒想到因緣際會下，邁可坎邦不僅出演還是要角校長鄧不利多，J.K.羅琳盛讚他是個優秀的演員，相當驕傲並感激與他合作過。

「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫在Instagram上傳一段鄧不利多的剪輯影片，也不捨地悼念他，「邁可坎邦是我合作過最出色的演員，與他工作期間有種種樂趣」。邁可坎邦在2004年至2011年接替已故的李察哈里斯（Richard Harris）在《哈利波特》系列中，飾演魔力強大且受人景仰的巫師阿不思鄧不利多。