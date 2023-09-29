時尚教頭藍心湄私藏的二手牛仔外套搖身一變成桃紅色服裝。（TVBS提供）

藝人房思瑜割愛的花布背心及牛仔褲改造成異材質拼接的時尚套裝。（TVBS提供）

TVBS適逢30周年，為響應全球永續趨勢，TVBS《女人我最大》與Daniel Wong合作「明星私服改造義賣」企劃，號召時尚教頭藍心湄以及修杰楷、房思瑜、林莎、徐凱希、卞慶華等6位藝人捐贈私服，透過Daniel Wong巧手改造，賦予舊衣新生命，讓二手衣成為炙手可熱的熱賣商品，義賣所得也將全數捐入「分享愛無限」募款活動，齊心為公益盡一份心力。

此次攜手Daniel Wong合作，就是希望透過名人響應，讓消費者更重視廢棄舊衣的議題，以及舊衣再利用對永續時尚的重要性。參與的6位藝人也捐贈出別具意義的私服，像林莎捐出首次參加《玩美研究室》錄影時穿的短袖洋裝；房思瑜捐出的花布背心及牛仔褲，是她最喜歡的夏日穿搭風格，「這款花布背心因為花色很特別，我特地從高中保留到現在」。

談到名人私服修改的設計理念，Daniel Wong表示，「主要是以永續資源為核心，將粉色力量注入6位藝人的服飾中，賦予他們新的生命」，藍心湄捐贈的二手牛仔外套，就運用桃紅色布料改造成牛仔拼接風衣外套，利用肩膀和縮腰設計突顯優雅身姿，大膽用色象徵藍心湄的笑容如同粉紅色花瓣，在舞台上永恆綻放。

房思瑜捐贈的花布背心及牛仔褲，也藉由設計師材質運用層次創意，以印花、牛仔元素異材質拼接，改造成類馬甲的印花背心及牛仔長裙，蛻變為充滿青春活潑氣息的時尚套裝。義賣善款也將捐贈「分享愛無限」募款活動，捐助知名度較低或急難救助個案急增之社福機構。