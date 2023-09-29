杭州亞運電子競技賽事，英雄聯盟項目今（29）日進行金牌戰，中華隊對上韓國隊，雖中華隊努力奮戰，但最終仍是韓國隊以2比0獲得亞運金牌榮耀，中華隊則獲得銀牌的好成績，也為亞運電競再添一面獎牌。

金牌賽由中華隊對上奪金最大熱門韓國隊。首局韓國隊由於大魔王「Faker」李相赫因流感身體不適，中路先發派出「Chovy」鄭志勛，中華隊上路則是派出「REST」徐士傑先發，選出相當少見的英雄辛吉德。韓國隊在迅速拿下兩條小龍後，展現運營能力在各線路持續累積優勢，20 分鐘經濟差距來到 4K。第四條小龍團戰，中華隊靠中路選手「FOFO」朱駿嵐的妮可大絕開到3人中斷龍魂但未能拉回局勢，比賽時間25分鐘，韓國隊拿下巴龍後推進中、下路，隨後在小龍區打出0換2團戰，直取中華隊主堡，拿下首勝。

第二局，中華隊更換上路選手改由「Hanabi(火龍)」蘇嘉祥上場，以射手為核心選出近乎4保1的陣容。中華隊在前期中路選手「FOFO」朱駿嵐推線優勢往下半部進攻，下路選手「Doggo」邱梓銓也單殺韓國隊下路選手「Ruler」樸載赫，但地圖物件仍由韓國隊拿下。19分鐘，有高額賞金的中華隊「Fofo」朱駿嵐遭韓國隊「Ruler」樸載赫擊殺，韓國隊也拉開經濟差距，面對對方多人夾擊只要 AD 倒下中華隊難以打出傷害，到後其中華隊上路包夾被韓國抓到機會打出2換4，巴龍也落入韓國隊手中，最終韓國隊擊破主堡拿下第二場勝利，也獲得亞運金牌榮耀，中華隊也在此次亞運拿下銀牌的好成績。

本屆亞運是首次將電競列入正式項目，英雄聯盟項目也是最受矚目的賽事之一，中華隊在分組賽程中未嘗敗績，韓國隊也在昨日以2比0擊敗地主強敵大陸隊，以零敗戰績順利晉級。最終由韓國隊以2：0擊敗中華隊，成功抱回金牌，中華隊雖遺憾落敗但也拿下銀牌的好成績，銅牌則由中國隊在季軍賽中擊敗越南成功保住。

杭州亞運電競「英雄聯盟」項目，由韓國隊拿下金牌。（翻攝自韓國電競協會KeSPA ）