民眾黨總統參選人柯文哲公開宣示，「放心好了，最後一定會合的」；柯辦發言人陳智菡表示，主張用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。前立委郭正亮表示，民眾黨提出這個方案，是回應社會的「藍白合」要求，核心點就是民調。民眾黨可能是這樣想：若是比民調，輸就輸了，但它的核心還是要顧不分區；總統若沒登記 ，就支持贏的人，這是比較乾脆的選法。

針對民眾黨對藍白合的最新說法，郭正亮29日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，在大的社會輿論之下，民眾黨一定要回應，所以就用民調回應。

郭正亮認為，他跟柯文哲比較熟，他真的不適合當副的，他會很尷尬。民眾黨可能是這樣想：如果是比民調，國民黨總統參選人侯友宜的民調贏了，到時柯文哲不如以民眾黨主席的身分，拉抬民眾黨不分區的票。 因為柯文哲若是副手，侯友宜的行程，他也要跟，到時造勢場都是國民黨的公職在台上，那多尷尬。所以民眾黨會認為，若比民調，輸就輸了，但它的核心還是要顧不分區；總統若沒登記 ，就支持贏的人，這是比較乾脆的選法。

郭正亮接著指出，國民黨也沒有說不要民調，國民黨現在是說、他們會海納百川、尊重各種提案，會堆疊共識。我們都用善意來解讀，國民黨聽到了。

郭正亮更點出，國民黨有那麼多區域立委，到時候光是縣市長區域立委造勢，就可以去宣講不分區。民眾黨除了柯文哲之外，誰能講不分區，所以國民黨比較不會在意這個問題，因為不分區的造勢，國民黨的場合太多了。可是民眾黨就只有柯文哲才有辦法宣講不分區。他們等於了解自己的難處，可是又要回應社會「藍白合」的要求，所以他才會提出這個方案，而核心點就是民調。

郭正亮表示，民眾黨的方案就是這樣，接下來就是等國民黨的回應，這個應該讓國民黨主席朱立倫跟侯友宜回答，主要是朱立倫。