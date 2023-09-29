媒體報導指雞蛋中秋節後每台斤要再漲5元，農業部畜牧司今天表示，目前未聞此訊，不過蛋價調整尊重市場運作機制。台北市蛋商業同業公會理事長林天來則表示，沒有這件事。

蛋價近期才漲新台幣2元，產地價目前每台斤45.5元、批發價55元，媒體報導可能再上漲。林天來今天接受中央社記者電話訪問時說，沒有、沒有這件事。

畜牧司說，並沒有獲悉產業界要開會討論再調漲蛋價，常理來說，罕見產業界短期內接連開會討論調漲，但是對於蛋價，農業部一切尊重業界的決定。

畜牧司說明，目前國產雞蛋日產量回升到11.7萬箱（每箱200顆），產蛋率依舊未達7成、約6成9，不過有比之前日產量11.55萬箱時的產蛋率6成8微升；惟對照已現代化飼養統進統出，初期產蛋率9成，2年後汰換仍有8成，依舊偏低。

畜牧司也說，目前國產雞蛋供應可滿足市場需求，現在規劃每月進口200多萬顆，供應加工業者調度使用，不會上架通路銷售；若國產雞蛋上架銷售的缺口有擴大到必須仰賴進口雞蛋補充，則會直接進口國外原裝盒蛋上市。