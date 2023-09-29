竹山秀傳醫院兒科門診一早就不斷湧入看病的小朋友。曾雪蒨攝

竹山秀傳醫院小兒科主任高萬清細心幫感冒小朋友聽診，還叮嚀家長返家照顧注意事項。曾雪蒨攝

南投縣一名7月大男嬰，上週因為高燒合併呼吸急促、吃不閜還哭鬧不休就醫，醫師檢查確診為呼吸道融合病毒，緊急收治住院治療，期間媽媽不分日夜照顧奶娃竟也被感染。

「年紀越小，症狀越嚴重！」竹山秀傳醫院小兒科主任高萬清說，上周一名7月男嬰高燒不退、食慾減退、呼吸急促，晚上根本無法入睡，就醫確診為呼吸道融合病毒，收治住院給予氧氣罩並給藥治療，病況才穩定。

未料2天就已經好轉的男嬰，竟將呼吸道融合病毒傳染給照顧他的媽媽，母子倆相互猛咳，讓爸爸也只好硬著頭皮照顧母子，還自嘲提醒自己千萬不能染病，否則全家都「淪陷」就沒人照顧他了！

主任高萬清坦言，中秋連假第一天，一早開診小患者就不斷湧入，看診數比去年同期高出至少3成以上，根本「疫情後大反撲！」

主任高萬清分析，是因為近日早晚氣候溫差大，加上碰到解封後第1個拿掉口罩的中秋節連假，腸病毒、流感病毒與呼吸道融合病毒等3大病毒大入侵，害小朋友生病、家長忙翻。

高主任表示，今天才中秋節第一天，大家還沒南來北往遷移交流就已經這麼多小患者出現，經過3天中秋連假人流遷移，秋節後恐怕又是1波打感染潮，他提醒秋節期間家人朋友一起聚餐，到遊樂園玩遊樂設施，甚至到住家附近的公園玩搖搖馬、盪鞦韆，都可能是重要感染源，提醒「使用完畢務必勤洗手」，才能避免因為接觸病毒散播疫情。

高萬清也提醒家長，中秋連假這段期間帶小孩出入公共場所還是要讓孩子戴口罩、勤洗手，萬一出現呼吸道症狀，就要自己戴上口罩迅速就醫，杜絕傳染給家人途徑，也避免中秋連假南北病毒大交流，讓疫情因為南北人群交流又再升溫。