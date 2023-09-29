研究太陽的「千眼天珠」 全球最大綜合孔徑射電望遠鏡建成

號稱全球規模最大的綜合孔徑射電望遠鏡近日在海拔3820公尺的四川甘孜建設完成並通過工藝測試，這項名為「圓環陣太陽射電成像望遠鏡」超大型裝置是空間環境地基綜合監測網的標誌性設備之一，由313部直徑6米的抛物面天線構成，主要監測太陽史種爆發活動與太陽風暴進入行星際的過程，被科學界稱為「千眼天珠」。

《快科技》報導，由大陸中國科學院國家空間科學中心牽頭建設的圓環陣太陽射電成像望遠鏡近日順利通過工藝測試，它是大陸大型的重要科技基礎設施之一，屬於空間環境地基綜合監測網標誌性設備。

圓環陣太陽射電成像望遠鏡設置於海拔3820米的四川省甘孜州稻城縣嘎通鎮，據《中科院之聲》官方公眾號指出，該項目占地面積約1平方公里，由313部直徑6米的抛物面天線構成，均勻分佈在直徑為1公里的圓環上，是目前全球規模最大的綜合孔徑射電望遠鏡，被稱作「千眼天珠」。

圓環陣射電望遠鏡位於海拔3820公尺的四川省甘孜州稻城縣嘎通鎮，占地面積約1平方公里，是全球規模最大的綜合孔徑射電望遠鏡陣列。（圖／央視新聞）

報導表示，由於太陽是地球太空氣象事件的源頭。太陽打噴嚏，地球可能會「感冒」，這就是太空氣象的因果鏈。要想理解日地空間環境系統和太空氣象的因果鏈，就要對太陽和日地太空傳播鏈條進行高品質監測，圓環陣就是為此而建設的。

而圓環陣射電望遠鏡不只能監測太陽的各種爆發活動，還能監測太陽風暴進入行星際的過程，這對於理解太陽爆發機制和日地傳播規律，預測太陽活動對地球的影響具有重要作用。

圓環陣射電望遠鏡建成後將對太陽開展連續監測，同時探索脈衝星、快速射電暴和小行星監測預警方法。（圖／央視新聞）

報導說，「千眼天珠」建成後將對太陽開展連續監測，同時探索脈衝星、快速射電暴和小行星監測預警方法，再進一步精調精測，研究高精度資料處理方法，持續改進成像品質。

專家指出，圓環陣射電望遠鏡工作在150MHz—450MHz的射電頻段，對太陽爆發活動進行成像成譜觀測。能夠實現即時監測太陽、監測太陽射電耀斑， 跟蹤日冕物質拋射（CME）的形成、演化和進入行星際的全過程。