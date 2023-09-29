知名監製李烈新作《周處除三害》27日剛舉辦媒體試映，這部片也是她繼《艋舺》之後，相隔13年再和金馬影帝阮經天合作。李烈及阮經天從前交情極佳，阮經天更將李烈視為恩師，直到當年金馬獎阮經天被爆「落跑」惹怒她。今（29日）李烈在臉書證實：「2人有10年斷絕聯絡」、「氣到不跟他說話、不跟他聯絡，完全斷絕音訊。」直到《周處》選角時，2人才破冰。

《周處》在選角時，有人提議找阮經天演男主角「陳桂林」，大家都附議，她內心也認為他是不二人選，卻因為身為長輩拉不下臉，但既然有人提了，「為了戲，我當然要顧全大局，做個大度的長輩啦！」也透露心裡其實挺開心，認為都10年了也該破冰了，提出邀約後，阮經天也很快就答應、約了見面的時間，卻突然遇到阮經天確診攪局，所以改為線上會議。

沒想到雙方本來就角色還在對劇本時，阮經天突問：「你是不是在生我的氣啊？」讓她哭笑不得心想，「大哥，線上好幾個人，你可以不要這麼直接嗎？」李烈強作鎮定回答：「對啊！」阮經天則回應：「我就知道，你不理我我也不敢找你，你為什麼不理我啊？」就這樣2人才把話講開，並正式破冰。

阮經天不僅拒絕使用替身，堅持所有動作由自己來；拍情緒戲時也十分入戲，拍多久眼淚就留多久。拍攝期間，天天體感超過40度，李烈卻看到阮經天連休息時間都不脫戲服，強調：「穿著我才能感受我是陳桂林，不能脱！」為了完美詮釋角色狀態，除了一週三次動作訓練課，一次4小時，阮經天每天健身2小時，週末再找老師上格鬥課，不吃澱粉、甜食，嚴格控管身材，李烈內心深深為他的敬業所折服。

最後李烈表示，試映會結束後，阮經天傳訊息給她，寫著「謝謝你把我撿回來。」讓她感動落淚，感性表示：「謝謝你回來，謝謝你長大，謝謝你雖然還是任性幼稚但是依然努力、善良！謝謝你！」