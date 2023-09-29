中秋節連假，高速公路實施高乘載管制，桃園市南崁交流道今天卻有名男子不顧員警攔查，踩油門衝撞闖入高速公路，警方射擊輪胎未果，男子一路往南逃逸，半小時後於龍潭遭警網包圍落網。

警方指出，為控制返鄉人潮，高速公路今實施高乘載管制，49歲魏姓男子與其妻子於今早7點30分駕駛黑色轎車，在南崁交流道南下匝道的第1個攔查點被攔查，但魏男不願意開窗、開門讓員警檢查是否有符合高乘載規定。

豈料這時魏男發現員警向前欲檢查車內狀況，竟立即採油門往前衝約1、2公尺進逼第2層警戒處，甚至欲衝撞員警，所幸員警及時跳開才未受傷，警方直呼「要是沒閃掉就真的出問題了！」，趕緊反制朝魏男駕駛的車輛射擊，不過魏男仍朝國道南向加速逃逸。

警方立即聯繫鄰近分局及國道公路警察局協助查緝，魏男最終於8點10分在龍潭區中興路附近落網。據悉，經查身分發現，魏男曾有吸毒前科，需要強制驗尿管制，初步研判他是怕警方攔查時發現異狀才會衝撞員警加速逃逸。警方表示，後續將依妨害公務函送法辦，而違規部分則會依法舉發。