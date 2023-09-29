在「布魯斯瑪莉」中，半身偶大師杜達‧派耶瓦1個人分飾多角：「她」是變裝皇后、「他」又是清潔員；「牠」是猴子瑪芬、「它」又是活在數位世界的法鬥犬。（姚志平攝）

在「布魯斯瑪莉」中，半身偶大師杜達‧派耶瓦操縱「猴子瑪芬」有著發人省思的精彩對話內容。（姚志平攝）

在「布魯斯瑪莉」中，半身偶大師杜達‧派耶瓦與「猴子瑪芬」以生動的表情一起看著照片。（姚志平攝）

在「布魯斯瑪莉」中，半身偶大師杜達‧派耶瓦將「猴子瑪芬」深擁在懷中。（姚志平攝）

在「布魯斯瑪莉」中，半身偶大師杜達‧派耶瓦撞見了被反覆測試的「猴子瑪芬」，一場營救行動就此展開。（姚志平攝）

「布魯斯瑪莉」中，「法鬥犬」在半身偶大師杜達‧派耶瓦操縱下栩栩如生。（姚志平攝）

「布魯斯瑪莉」中，半身偶大師杜達‧派耶瓦與「法鬥犬」激烈對戲。（姚志平攝）

「布魯斯瑪莉」中，半身偶大師杜達‧派耶瓦在獨自表演時亦展現強烈的情感衝突。（姚志平攝）

半身偶大師杜達‧派耶瓦在「布魯斯瑪莉」中，完美結合當代偶戲、舞蹈及脫口秀表演。（姚志平攝）

「中國信託新舞台藝術節」今年以「未來到劇場」為題，4檔國內外節目探討疾病、科技、環境議題下的當下與末來。首檔國際節目杜達‧派耶瓦劇團 「布魯斯瑪莉」中秋連假9／30 至10／1 接連演出3場，將讓觀眾在笑料滿點中，一窺神秘的超人類主義實驗室。

「我絕不允許任何人碰我的頭！」個性古怪的猴子名叫瑪芬，能說話、會唱歌，被分屍了照樣活蹦亂跳，身懷絕技的牠，只有一個罩門一千萬不能碰到牠頭上的晶片！荷蘭半身偶大師杜達‧派耶瓦結合舞蹈和半身偶的全新作品「布魯斯瑪莉」，講述一位退休的變裝皇后，成為超人類主義實驗室的清潔員，撞見了被反覆測試的猴子瑪芬，一場營救行動就此展開。舞台上的派耶瓦一人分飾多角：「她」是變裝皇后、「他」又是清潔員；「牠」是猴子瑪芬、「它」又是活在數位世界的法鬥犬；派耶瓦得救人、得被救，還得自己和自己鬥嘴，柔軟靈活的身段讓他與戲偶合而為一，快速切換角色和聲音，展現高超的操偶能力和深厚的脫口秀功力，一小時演出懸疑爆笑絕無冷場，故事線卻如詩般流暢。

打造出「布魯斯瑪莉」的創意天才杜達‧派耶瓦是位斜槓大師，身兼操偶藝術家、製偶師、舞者，導演及歌手等多重身份，擅長以聳動幽默的半身偶戲，探討各式各樣的當代議題，已帶領劇團斬獲逾30個國際獎項。派耶瓦認為，超人類主義想讓人類成為更完美的物種，雖然看起來優點很多，但如果被錯誤使用，人類也許將反被操控，因此想製作一齣「超人類偶戲」來探討。

被問起為何會選擇泡棉做戲偶？「因為它很輕、很有彈性，而且非常適合當舞伴，對我來說，他們就像『會動的雕塑』。」杜達‧派耶瓦說，旅行世界巡演，他通常只需要3、4個行李箱就可以搞定所有的戲偶和道具，且因為戲偶非常輕，讓他可以長時間排練而不覺得疲憊。這些泡棉偶不只是「會動的雕塑」、更是「會呼吸的戲偶」，一旦控制了呼吸的節奏，「人」、「偶」之間就能流暢切換，戲偶既是獨立的個體、又瞬間能和派耶瓦不分你「偶」。派耶瓦說，自己明明在舞台上，卻又如同隱形一般，他總覺得那股力量很巨大、很優美。

杜達‧派耶瓦首度來台，在表演藝術圈早已先引爆話題。在中國信託文教基金會牽線下，杜達‧派耶瓦與無獨有偶工作室劇園、真快樂掌中劇團、飛人集社劇團等20多位台灣偶戲界藝術家，進行「偶戲達人」的深度交流，派耶瓦帶著猴子瑪芬示範教學，大家都對瑪芬閃閃發光、靈動有神的眼睛非常好奇，派耶瓦不藏私透露，眼睛是用「彈珠」做的，因為彈珠可以綻放光芒，連大型劇場後排觀眾也能看到。

選擇偶戲創作，跟派耶瓦個人經歷有關，他一出生就受眼疾所苦，在街上玩耍時，因為看不清楚，常常得把手放在哥哥後頸尋求安全感，操偶時，派耶瓦也感受到同樣的情感。無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音表示，一直很希望有機會跟派耶瓦拜師學藝，沒想到這次兩個團隊分別在新舞台藝術節演出，有了深入交流的機會，派耶瓦兒時故事讓她十分感動，「可以把自己交給偶是很美的一件事情」。杜達‧ 派耶瓦首次來台就正好碰上中秋連假，他知道這是屬於團圓的日子，歡迎大家劇場相聚，他將為台灣觀眾端上驚豔的菜單，「舞蹈、脫口秀以及當代偶戲，3個願望1次滿足！」