屏東市、潮州鎮、崁頂鄉為慶祝中秋節，聯合在潮州鐵道園區舉辦「中秋神蝦大會烤」，現場齊聚逾2000人，每人花百元就能搭南方小站列車兼烤肉吃到飽，大家玩得不亦樂乎。（潮州鎮公所提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東市、潮州鎮、崁頂鄉為慶祝中秋節，聯合在潮州鐵道園區舉辦「中秋神蝦大會烤」，現場齊聚逾2000人，每人花百元就能搭南方小站列車兼烤肉吃到飽，大家玩得不亦樂乎。（潮州鎮公所提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東市、潮州鎮、崁頂鄉為慶祝中秋節，聯合在潮州鐵道園區舉辦「中秋神蝦大會烤」，現場齊聚逾2000人，每人花百元就能搭南方小站列車兼烤肉吃到飽，大家玩得不亦樂乎。（潮州鎮公所提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東市、潮州鎮、崁頂鄉為慶祝中秋節，聯合在潮州鐵道園區舉辦「中秋神蝦大會烤」，現場由3鄉鎮各自提供農特產品，有屏東市牛蒡茶、潮州鎮泰國蝦、崁頂鄉小農冰淇淋，現場齊聚逾2000人，每人花百元就能搭南方小站列車兼烤肉吃到飽，大家玩得不亦樂乎。

中秋佳節，屏市、潮州、崁頂等逾2000名鄉親朋友齊聚潮州鐵道園區，參與千人烤肉盛會，大家在園區除大口吃潮州的泰國蝦、喝屏東市的牛蒡茶，以及品嚐崁頂的小農冰淇淋外，還有現烤全雞、烤乳豬、黑鮪魚等，大家一起團圓賞月、烤肉聯歡，現場充斥著滿滿的節慶儀式感。

屏東市長周佳琪指出，三地聯合大會烤活動不僅僅是一場美食盛宴，更是3個地方共同合作、展現特色的舞台，屏東市、潮州鎮、崁頂鄉都各自擁有獨特的文化底蘊和美麗風景，藉由中秋節烤肉主打鄉鎮市引以為傲的特產做推廣，也讓屏東市的特產增加更多能見度。

她說，參與活動的屏東市民可免費搭乘台鐵「南方小站」專列，從屏東站啟程直接開往潮州南方小站，每人僅收取100元報名費，家中有6歲以下孩童則優惠1位成人免費，這100元含專列車票、入園券、價值百元的園區折抵券、 遊園小火車、烤肉食材、旅平險及食安險等，參與民眾非常踴躍。

潮州鎮長周品全指出，泰國蝦是潮州的特色農產，近年「賽神蝦」活動辦得很成功，幾乎全台都知道潮州有個賽神蝦，而今趁中秋佳節再推出泰國蝦，不僅要讓民眾吃免驚，也是替蝦農再次推廣好農產、創造好收益。