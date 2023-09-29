杭州奧體中心體育場晚間下起了不小的雨勢，田徑項目第一天賽程就受到考驗，台灣女子鏈球好手余雅倩雖在第5次試擲的時候擲出63.21公尺一度竄升至第三席位，僅次於兩位大陸選手，可惜韓國選手隨後又擲出64.14公尺超越了余雅倩，最終余雅倩與獎牌擦身而過名列第四。

今年5月在美國加州長灘邀請賽擲出67.32公尺全國紀錄的余雅倩，這次在濕冷的氣候賽受到了不少影響，前三次試擲機會只在第一次擲出59.93公尺成績，以第8名吊車尾晉級。

余雅倩在第四次擲出58.91公尺，第五次找回手感大喊一聲將手中的鏈球拋向天空，最終成績63.21公尺，成績從第八名竄升至第三，看到獎牌機會。

然而天不從人願，韓國選手金太熙也在第五次擲出生涯最佳64.14公尺，超越了余雅倩的63.21公尺，拿下銅牌的同時也毀掉余雅倩的獎牌夢。

早在2014年就以77.68公尺創下亞洲紀錄的大陸名將王崢，如今實力依舊，第六次擲出71.53公尺輕鬆奪金；大陸另一位選手趙杰則以69.44公尺奪銀。