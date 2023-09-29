擁有257萬訂閱者的人氣YouTuber Joeman，3天前才開心宣布影片總觀看數超過10億次，卻在昨天(28日)發布影片，表示點閱狂掉40至60%，他分析原因，最主要的關鍵就是短影音崛起，而YouTube官方甚至也跟著「扯後腿」，打壓長影音。

Joeman表示，自己平台在去年每個月點閱高達1400萬到1600萬，但今年不斷下滑，甚至9月至今28天，僅有1000萬，點閱下滑幅度40至60%，直言YouTube長影音顛峰期已經過去了，並對近日因點閱不佳而抱怨甚至停更的YouTuber安慰說「不只你們，我們流量也一直掉」。

Joeman開頭就點出最關鍵主因，就是因為抖音帶起的短影音風潮，他指出，短影音經過幾年下來的發展，已經成為主流，就連YouTube、臉書、IG也都跟風強推短影音。Joeman說，超過8分鐘的長影音，往往需要3到5分鐘的時間鋪墊，才會進入高潮，但短影音開頭2秒就能吸引眼球，快速切入重點，短時間就獲得娛樂性，對於下班後娛樂時間有限的人極具吸引力，自己也逐漸被吸引。

Joeman說，長影音面臨短影音的威脅下，各平台卻又互相廝殺，從原先僅有的網飛、愛奇藝，到後來的迪士尼+、Prime Video參戰，不少人因此都離開YouTube，轉收看其他串流平台。Joeman指出，如今YouTube官方自己也一直在強打短影音「Shorts」，打開APP一看，除了第一則是長影音外，2、3、4則推的全是短影音，直言「連YouTube都在扯後腿」，感嘆長影音時代真的過了。