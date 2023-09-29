廟口開講

對於民進黨創黨成員、前立委魏耀乾日前拉白布條砲轟「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」，前立委許國泰稱，黨外時期的創黨元老，基本上都看不慣現在的民進黨；他直言，以前的菲律賓就是跟現在的民進黨非常像，貪污腐化，如果台灣百姓覺醒太晚，10年20年後，台灣未來就是菲律賓！

民進黨於27日舉行創黨37周年黨員聯誼餐會，創黨成員之一的前立委魏耀乾在廳外高舉「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」布條，痛斥民進黨在新潮流挾持下，背離台灣朝野人民企盼，新潮流盤據政府各部門，猶如台灣島上的哥吉拉。

對此，同樣也是民進黨創黨元老的前立委許國泰29日在中天電視《廟口開講》表示，黨外時期的創黨元老，基本上都看不慣、都反對現在的民進黨，但很多人都年紀大了，就不管了，反正自己過得好就好了。

民進黨前立委許國泰。（黃世麒攝）

許國泰提到，大家看現在的菲律賓，50年前菲律賓經濟比台灣好，為什麼現在變成外勞輸出國？因為以前有一位總統馬可仕，貪污腐化，他夫人有3000多雙鞋子，每天換一雙就要10年，因為貪太多錢，看到喜歡就買。

許國泰直言，「我去看過菲律賓」，知道以前的菲律賓就是跟現在的民進黨非常像，貪污腐化，讓自己人去賺錢。菲律賓百姓覺悟得太晚，才會演變到現在。

許國泰強調，如果台灣百姓覺醒太晚，10年20年後，台灣未來就是菲律賓。一定要團結在一起，只要誰最有能力把綠色打倒，就把票全部灌給他！