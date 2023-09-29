國造潛艦「海鯤艦」28日進行命名及擲瓶儀式，有網友發現艦身帆罩外殼浮起、嚴重不平整；台船澄清表示，不平整隆起是所謂「瘦馬現象」。前海軍艦長呂禮詩卻認為，國造潛艦的外觀帆罩不平整，韓國的潛艦帆罩有這種狀況嗎？只有我們有。

呂禮詩今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，28日國造潛艦「命名及擲瓶儀式」，不是只有台灣這樣做，韓國從張保皋級潛艦到孫元一級、安昌浩級，其實都有「命名及擲瓶儀式」。

針對國造潛艦的外觀，呂禮詩指出，一位國防攝影人員表示，從來沒看過潛艦還沒下水，帆罩已經扭成隆起、不平整，韓國的潛艦帆罩有這種狀況嗎？都沒有，只有我們有。除此之外，該國防攝影人員還提到焊道不平整。焊道是最重要的，有人說這是表面，但如果連表面都焊不好，壓力殼是怎麼做的？如果沒焊好，他真的很希望這些說大話的名嘴或政府人員，在國造潛艦「海鯤艦」第一次真正下水時，跟著去。

時事評論員毛嘉慶則表示，海鯤艦28日下水，有人說為什麼挑教師節下水？其實28日是民進黨黨慶，下了一艘根本沒有碰到海水的潛艦，算什麼下水，為什麼潛艦不敢下水？雖然他們有很多合理化的說法，就拜託，命名和下水典禮挑民進黨黨慶，乾脆直接說他們要幹嘛。